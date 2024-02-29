DEM Parti Osmaniye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Osmaniye adayı Ziver Gümüş ve Zilan Karagüzel kimdir?

Dem Parti Osmaniye Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Osmaniye Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Osmaniye adayı Ziver Gümüş ve Zilan Karagüzel kimdir?

DEM PARTİ OSMANİYE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Osmaniye Belediye Eş Başkan Adayı Ziver Gümüş ve Zilan Karagüzel oldu. Buna göre DEM Parti Osmaniye Belediye Eş Başkan Adayı Ziver Gümüş ve Zilan Karagüzel'dır.

ZİVER GÜMÜŞ KİMDİR?

Ziver Gümüş 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Osmaniye Belediye EşBaşkan adayıdır.

ZİLAN KARAGÜZEL KİMDİR?

Zilan Karagüzel 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Osmaniye Belediye EşBaşkan adayıdır.