DEM Parti Muş Varto Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş Varto adayı Gıyasettin Aydemir kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Muş Varto Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Muş Varto adayı Gıyasettin Aydemir kimdir?
Dem Parti Muş Varto Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Muş Varto adayı Gıyasettin Aydemir kimdir?
DEM PARTİ MUŞ VARTO ADAYI GIYASETTIN AYDEMİR KİMDİR?
Gıyasettin Aydemir 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Muş Varto Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Muş Varto adayı Gıyasettin Aydemir emeklidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz