DEM Parti Muş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş adayı Sırrı Söylemez ve Tuba Sayılgan kimdir?

Dem Parti Muş Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Muş Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş adayı Sırrı Söylemez ve Tuba Sayılgan kimdir?

DEM PARTİ MUŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Muş Belediye Eş Başkan Adayı Sırrı Söylemez ve Tuba Sayılgan oldu. Buna göre DEM Parti Muş Belediye Eş Başkan Adayı Sırrı Söylemez ve Tuba Sayılgan'dır.

SIRRI SÖYLEMEZ KİMDİR?

Sırrı Söylemez 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Muş Belediye EşBaşkan adayıdır.

TUBA SAYILGAN KİMDİR?

Tuba Sayılgan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Muş Belediye EşBaşkan adayıdır.