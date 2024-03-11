DEM Parti Muğla Ortaca Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla Ortaca adayı Hüsniye Kaya kimdir?

Dem Parti Muğla Ortaca Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Muğla Ortaca adayı Hüsniye Kaya kimdir?

DEM PARTİ MUĞLA ORTACA ADAYI ADALET HÜSNİYE KAYA KİMDİR?

Hüsniye Kaya 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Muğla Ortaca Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Muğla Ortaca adayı Hüsniye Kaya ilkokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz