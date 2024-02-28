DEM Parti Malatya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Malatya adayı Sevim Şimşek Bayram ve Abdulvahap Ekim kimdir?

Dem Parti Malatya Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Malatya adayı Sevim Şimşek Bayram ve Abdulvahap Ekim kimdir?

DEM PARTİ MALATYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Malatya Belediye Eş Başkan Adayı Sevim Şimşek Bayram ve Abdulvahap Ekim oldu. Buna göre DEM Parti Malatya Belediye Eş Başkan Adayı Sevim Şimşek Bayram ve Abdulvahap Ekim'dır.

SEVİM ŞİMŞEK BAYRAM KİMDİR?

Sevim Şimşek Bayram 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Malatya Belediye EşBaşkan adayıdır.

ABDULVAHAP EKİM KİMDİR?

Abdulvahap Ekim 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Malatya Belediye EşBaşkan adayıdır.