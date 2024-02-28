Dem Parti Kocaeli Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. DEM Parti Kocaeli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kocaeli adayı Hasan Özgüneş kimdir?

DEM PARTİ KOCAELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Kocaeli Belediye Eş Başkan Adayı Hasan Özgüneş oldu. Buna göre DEM Parti Kocaeli Belediye Eş Başkan Adayı Hasan Özgüneş 'dır.

HASAN ÖZGÜNEŞ KİMDİR?

Hasan Özgüneş Eğitimci, öğretmen, yazar, siyasetçi, XXVII. Dönem Şırnak Milletvekilidir. 1957 yılında Uludere / Şırnak'ta dünyaya geldi. Mersin Öğretmen Okulu ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesini bitirdi. Köşe yazarlığı yaptı. Öğretmenlikten emekli oldu.Hasan Özgüneş, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden XXVII. Dönem Şırnak Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. İçişleri Komisyonu Üyesidir. Çok iyi düzeyde Kürtçe bilen Özgüneş, evli ve 5 çocuk babasıdır. Hasan Özgüneş 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Kocaeli Belediye EşBaşkan adayıdır.