DEM Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırşehir adayı Kadriye Turan ve Cemil Akkaş kimdir?

Dem Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Kırşehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırşehir adayı Kadriye Turan ve Cemil Akkaş kimdir?

DEM PARTİ KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Kırşehir Belediye Eş Başkan Adayı Kadriye Turan ve Cemil Akkaş oldu. Buna göre DEM Parti Kırşehir Belediye Eş Başkan Adayı Kadriye Turan ve Cemil Akkaş'dır.

KADRİYE TURAN KİMDİR?

Kadriye Turan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Kırşehir Belediye EşBaşkan adayıdır.

CEMİL AKKAŞ KİMDİR?

Cemil Akkaş 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Kırşehir Belediye EşBaşkan adayıdır.