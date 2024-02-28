DEM Parti Isparta Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Isparta adayı Meral Karakuş ve Nizam Aktepe kimdir?

Dem Parti Isparta Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Isparta Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Isparta adayı Meral Karakuş ve Nizam Aktepe kimdir?

DEM PARTİ ISPARTA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Isparta Belediye Eş Başkan Adayı Meral Karakuş ve Nizam Aktepe oldu. Buna göre DEM Parti Isparta Belediye Eş Başkan Adayı Meral Karakuş ve Nizam Aktepe'dır.

MERAL KARAKUŞ KİMDİR?

Meral Karakuş 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Isparta Belediye EşBaşkan adayıdır.

NİZAM AKTEPE KİMDİR?

Nizam Aktepe 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Isparta Belediye EşBaşkan adayıdır.