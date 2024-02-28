Dem Parti Hatay Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Hatay Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hatay adayı Perihan Pakize Sinemillioğlu kimdir?

DEM PARTİ HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Hatay Belediye Eş Başkan Adayı Perihan Pakize Sinemillioğlu ve Perihan Pakize Sinemillioğlu oldu. Buna göre DEM Parti Hatay Belediye Eş Başkan Adayı Perihan Pakize Sinemillioğlu'dır.

DEM Parti Hatay Belediye EşBaşkan adayı Perihan Pakize Sinemillioğlu

PERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU KİMDİR?

Perihan Pakize Sinemillioğlu 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Hatay Belediye EşBaşkan adayıdır.