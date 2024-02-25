DEM Parti Giresun Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Giresun adayı Feride Kızgit ve Ümit Bozan kimdir?

Dem Parti Giresun Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Giresun Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Giresun adayı Feride Kızgit ve Ümit Bozan kimdir?

DEM PARTİ GİRESUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Giresun Belediye Eş Başkan Adayı Feride Kızgit ve Ümit Bozan oldu. Buna göre DEM Parti Giresun Belediye Eş Başkan Adayı Feride Kızgit ve Ümit Bozan'dır.

FERİDE KIZGİT KİMDİR?

Feride Kızgit 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Giresun Belediye Eşbaşkan Adayıdır.

ÜMİT BOZAN KİMDİR?

Ümit Bozan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Giresun Belediye Eşbaşkan Adayıdır.