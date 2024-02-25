DEM Parti Gaziantep Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep adayı Selman Tutumlu ve Ayfer Yılmazer kimdir?

Dem Parti Gaziantep Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep adayı Selman Tutumlu ve Ayfer Yılmazer kimdir?

DEM PARTİ GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Gaziantep Belediye Eş Başkan Adayı Selman Tutumlu ve Ayfer Yılmazer oldu. Buna göre DEM Parti Gaziantep Belediye Eş Başkan Adayı Selman Tutumlu ve Ayfer Yılmazer'dır.

SELMAN TUTUMLU KİMDİR?

Selman Tutumlu 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Gaziantep Belediye Eşbaşkan Adayıdır.

AYFER YILMAZER KİMDİR?

Ayfer Yılmazer 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Gaziantep Belediye Eşbaşkan Adayıdır.