DEM Parti Eskişehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Eskişehir adayı Gamze Toprak ve İzzettin Altun kimdir?

Dem Parti Eskişehir Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Eskişehir adayı Gamze Toprak ve İzzettin Altun kimdir?

DEM PARTİ ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Eskişehir Belediye Eş Başkan Adayı Gamze Toprak ve İzzettin Altun oldu. Buna göre DEM Parti Eskişehir Belediye Eş Başkan Adayı Gamze Toprak ve İzzettin Altun'dır.

GAMZE TOPRAK KİMDİR?

Gamze Toprak 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Eskişehir Belediye Eşbaşkan Adayıdır.

İZZETTİN ALTUN KİMDİR?

İzzettin Altun 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Eskişehir Belediye Eşbaşkan Adayıdır.