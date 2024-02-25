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DEM Parti Erzincan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzincan adayı Elmast Tolmaç ve Birhat Onuk kimdir?

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Erzincan Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Elmast Tolmaç kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Erzincan Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzincan adayı Elmast Tolmaç ve Birhat Onuk kimdir?

Dem Parti Erzincan Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Erzincan Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzincan adayı Elmast Tolmaç ve Birhat Onuk kimdir?

DEM PARTİ ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Erzincan Belediye Eş Başkan Adayı Elmast Tolmaç ve Birhat Onuk oldu. Buna göre DEM Parti Erzincan Belediye Eş Başkan Adayı Elmast Tolmaç ve Birhat Onuk'dır.

ELMAST TOLMAÇ KİMDİR?

Elmast Tolmaç 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Erzincan Belediye Eşbaşkan Adayıdır.

BİRHAT ONUK KİMDİR?

Birhat Onuk 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Erzincan Belediye Eşbaşkan Adayıdır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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