DEM Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çanakkale adayı Canan Aytaç ve Çetin Avcı kimdir?

Dem Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çanakkale adayı Canan Aytaç ve Çetin Avcı kimdir?

DEM PARTİ ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Çanakkale Belediye Eş Başkan Adayı Canan Aytaç ve Çetin Avcı oldu. Buna göre DEM Parti Çanakkale Belediye Eş Başkan Adayı Canan Aytaç ve Çetin Avcı'dır.

CANAN AYTAÇ KİMDİR?

Canan Aytaç 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Çanakkale Belediye Eşbaşkan Adayıdır.

DEM Parti Çanakkale Belediye Eşbaşkan Adayı Canan Aytaç

ÇETİN AVCI KİMDİR?

Çetin Avcı 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Çanakkale Belediye Eşbaşkan Adayıdır.

DEM Parti Çanakkale Belediye Eşbaşkan Adayı Çetin Avcı