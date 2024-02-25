DEM Parti Bolu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bolu adayı Birsen Bal ve Veli Saçılık kimdir?

Dem Parti Bolu Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Bolu Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bolu adayı Birsen Bal ve Veli Saçılık kimdir?

DEM PARTİ BOLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Bolu Belediye Eş Başkan Adayı Birsen Bal ve Veli Saçılık oldu. Buna göre DEM Parti Bolu Belediye Eş Başkan Adayı Birsen Bal ve Veli Saçılık'dır.

BİRSEN BAL KİMDİR?

Birsen Bal 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri kapsamında DEM Parti Bolu Belediye Eşbaşkan adayıdır.

VELİ SAÇILIK KİMDİR?

Veli Saçılık 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri kapsamında DEM Parti Bolu Belediye Eşbaşkan adayıdır.