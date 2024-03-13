DEM Parti Batman Sason Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Batman Sason adayı Celal Alphan kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Batman Sason Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Batman Sason adayı Celal Alphan kimdir?
Dem Parti Batman Sason Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Batman Sason adayı Celal Alphan kimdir?
DEM PARTİ BATMAN SASON ADAYI CELAL ALPHAN KİMDİR?
Celal Alphan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Batman Sason Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Batman Sason adayı Celal Alphan serbest meslek yapmaktadır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygSasonmasından öğrenebilirsiniz