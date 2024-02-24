DEM Parti Aydın Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın adayı Suzan Koç ve Naif Kanat kimdir?

Dem Parti Aydın Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın adayı Suzan Koç ve Naif Kanat kimdir?

DEM PARTİ AYDIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Aydın Belediye Eş Başkan Adayı Suzan Koç ve Naif Kanat oldu. Buna göre DEM Parti Aydın Belediye Eş Başkan Adayı Suzan Koç ve Naif Kanat'dır.

SUZAN KOÇ KİMDİR?

Suzan Koç 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Aydın Belediye Eşbaşkan adayıdır.

NAİF KANAT KİMDİR?

Naif Kanat 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Aydın Belediye Eşbaşkan adayıdır.