Üye Girişi
Haberler

Dang Humması nedir? Dang Humması belirtileri neler? Dang Humması neden olur, tedavisi nedir?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dang Humması nedir? Dang Humması belirtileri neler? Dang Humması tedavisi var mı? Dang Humması Türkiye'de görüldü mü? Dang Humması nerede olur? Dang Humması İran'da görülen vakalar sonucunda merak edilen konular arasında yer aldı. Peki Dang Humması tedavisi var mı?

Dang Humması neden olur, tedavisi nedir?Dang Humması belirtileri neler? Dang Humması nerelerde görülür? Dang Humması nedir, sebepleri nelerdir? Dang Hummasının tedavisi var mı soruları ve detaylı cevapları haberimizde…

DANG HUMMASI NEDİR?

Dang humması, tropikal ve yarı tropikal bölgelerde bulunan sivrisineklerin taşıdığı bir virüsün neden olduğu tehlikeli ve viral bir hastalıktır. Bu virüs, belirli sivrisinek türlerinden bireyler arasında hızla yayılabilir. Dünya nüfusunun neredeyse yarısı, dang humması olabilme ihtimali yüksek bölgelerde yaşıyor.

DANG HUMMASI BELİRTİLERİ NELER?

Dang hummasına yakalanan bazı kişiler hiçbir belirti göstermezken, semptomlar yaşayan kişilerde 2 ile 7 gün sürebilen yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, bulantı, kusma ve ciltte küçük kırmızı veya kanayan lekeler görülmektedir. Tedavi edilmezse, dang virüsünün neden olduğu enfeksiyon hemorajik ateşe yol açarak dolaşım sistemi yetmezliği, şok ve ölüme neden olabilir.

Dang Humması nedir? Dang Humması belirtileri neler? Dang Humması neden olur, tedavisi nedir?

DANG HUMMASI TEDAVİSİ NEDİR?

Dang hummasının özel bir tedavisi olmamakla birlikte, tedavi belirtilere bağlı olarak gerçekleştirilir. Dang hummasının şiddetine göre tedavi yöntemleri değişir. Hafif belirtiler mevcutsa dinlenmek, ateşi kontrol altında tutmak ve bol su içmek önemlidir. Ağrıların hafifletilmesi için doktorunuza danışarak belirtilen ilaçları kullanabilirsiniz. Şiddetli belirtiler görülüyorsa, en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak tıbbi destek almak gerekir. Şiddetli dang hummasında şok, iç kanama gibi ciddi ve acil tıbbi durumlar oluşabilir.

Haberler.com / Betül Cirit - Gündem

Bulaşıcı Hastalıklar Böcek Isırığı Türkiye İran Gündem Sağlık Haberler

TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon hesaplamalarına ilişkin eleştirilere yanıt

TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon hesaplamalarına ilişkin eleştirilere yanıt

 Elazığ'da akılalmaz olay! Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular

Elazığ'da akılalmaz olay! Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular

 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Bakan Şimşek'in önüne konulan 3 rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Bakan Şimşek'in önüne konulan 3 rakam

Bakmadan Geçme

House of the dragon 2 sezon 4 bölüm izle! House of the dragon konusu ne? İÇLİ KÖFTE TARİFİ MASTERCHEF | İçli köfte nasıl yapılır, MasterChef içli köfte tarifi püf noktaları neler? Kadir Can Abdik kimdir? Kadir Can Abdik nereli, kaç yaşında? Kadir Can Abdik babası kim? BİM 9 Temmuz Salı aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? 9-12 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOGU KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU 9 TEMMUZ! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün dolar ne kadar oldu? KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU EKRANI! KPSS Ön Lisans geç başvuru ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? LASK- Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? LASK- Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Dang Humması nedir? Dang Humması belirtileri neler? Dang Humması neden olur, tedavisi nedir? Wanda Nara kimdir? Wanda Nara kaç yaşında, nereli? MECLİS TATİLİ NE ZAMAN GİRECEK 2024? TBMM ne zaman tatile giriyor, hangi tarihte açılacak? Süper Lig 2024-2025 ne zaman başlıyor? Yeni sezon Süper Lig hangi tarihte başlıyor? Fransa- İspanya maçı ne zaman? Fransa- İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? ÖGG 109. DÖNEM SINAV SONUÇLARI TARİHİ | EGM Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi sınav sonuç tarihi ne zaman açıklanıyor? Neslim Güngen neden gözaltına alındı, suçu ne? Neslim Güngen ile İnanç Güngen olayı nedir? Neslim Güngen ve İnanç Güngen kimdir? Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına mı alındı?
Hizbullah'a destek vermeyi sürdürecek mi? İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan net konuştu

Hizbullah'a destek vermeyi sürdürecek mi? İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan net konuştu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title