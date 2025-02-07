Cuma günü hangi diziler var? 7 Şubat Cuma TV'de bu akşamki diziler
Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 7 Şubat 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? Cuma günü dizileri! İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Cuma hangi diziler var? Cuma günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 7 Şubat 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
CUMA HANGİ DİZİLER VAR?
Cuma günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Bir Zamanlar İstanbul
ATV: Zembilli
Kanal D: Arka Sokaklar
Show TV: Kızılcık Şerbeti
NOW TV: dizi yok
Star TV: Yalı Çapkını
TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 ŞUBAT
13.15 Seksenler
14.30 Masumlar Apartmanı
17.45 Lingo Türkiye
18.55 İddiaların Aksine
19.00 Ana Haber
20.00 Bir Zamanlar İstanbul
03.05 Seksenler