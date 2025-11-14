Cuma günü hangi diziler var? 14 Kasım TV yayın akışı bu akşamki diziler
Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 13 Kasım 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? Cuma günü dizileri!
Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
CUMA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Cuma günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Taşacak Bu Deniz
ATV: -
Kanal D: Arka Sokaklar
Show TV: Kızılcık Şerbeti
NOW TV: Ben Onun Annesiyim
Star TV: -
NOW YAYIN AKIŞI 14 KASIM
18.00 Yurda Dönüş
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Taşacak Bu Deniz
00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02.50 Taşacak Bu Deniz