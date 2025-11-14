Haberler

Cuma günü hangi diziler var? 14 Kasım TV yayın akışı bu akşamki diziler

Güncelleme:
Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 13 Kasım 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? Cuma günü dizileri!

Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

CUMA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Taşacak Bu Deniz

ATV: -

Kanal D: Arka Sokaklar

Show TV: Kızılcık Şerbeti

NOW TV: Ben Onun Annesiyim

Star TV: -

NOW YAYIN AKIŞI 14 KASIM

18.00 Yurda Dönüş

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Taşacak Bu Deniz

00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

02.50 Taşacak Bu Deniz

