Cuma günü hangi diziler var? 10 Ekim Cuma TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMA HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Taşacak Bu Deniz

ATV: Aşk ve Gözyaşı

Kanal D: Arka Sokaklar

Show TV: Kızılcık Şerbeti

NOW TV: Ben Leman

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 10 EKİM

13.15 Seksenler

14.25 Teşkilat

17.40 Lingo Türkiye

18.55 İddiaların Aksine

19.00 Ana Haber

19.55 Taşacak Bu Deniz

03.45 Seksenler