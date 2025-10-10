Cuma günü hangi diziler var? 10 Ekim Cuma TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 10 Ekim 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? Cuma günü dizileri!
CUMA HANGİ DİZİLER VAR?
Cuma günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Taşacak Bu Deniz
ATV: Aşk ve Gözyaşı
Kanal D: Arka Sokaklar
Show TV: Kızılcık Şerbeti
NOW TV: Ben Leman
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 10 EKİM
13.15 Seksenler
14.25 Teşkilat
17.40 Lingo Türkiye
18.55 İddiaların Aksine
19.00 Ana Haber
19.55 Taşacak Bu Deniz
03.45 Seksenler