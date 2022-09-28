Yeni uygulanacak Çiftçi Kayıt Sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Tarım ve Orman Malatya İl Müdürü Tahir Macit, yeni sistemle hem çiftçilerin hem kurum çalışanlarının zaman kaybının önüne geçileceğini söyledi. Çifti Kayıt belgesi almak isteyen vatandaşlar ise Çiftçi Kayıt Belgesi başvuruları ne zaman başlıyor? ÇKS ne zaman başlıyor? Çiftçi kayıt belgesi nasıl alınır? Araştırdı.

Malatya Tarım ve Orman Malatya İl Müdürü Tahir Macit'in açıklamasıyla beraber Çiftçi kayıt belgesi alınacağı öğrenildi. Çiftçi vatandaşlar ise Çiftçi kayıt belgesi başvuruları ne zaman başlıyor? Sorusuna yanıt aradı. Haberler.com aracılığıyla merak edilenlere yanıt hazırlıyoruz. Peki, Çiftçi Kayıt Belgesi başvuruları ne zaman başlıyor? ÇKS ne zaman başlıyor? Çiftçi kayıt belgesi nasıl alınır?

ÇİFTÇİ KAYIT BELGESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni uygulanacak Çiftçi Kayıt Sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Tarım ve Orman Malatya İl Müdürü Tahir Macit, yeni sistemle hem çiftçilerin hem kurum çalışanlarının zaman kaybının önüne geçileceğini söyledi.Resmi Gazetede yayımlanan kararla, artık Çiftçi Kayıt Belgesi başvuruları 1 Ekim'den itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Yeni sistemle hem çiftçilerin hem kurum çalışanlarının zaman kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Malatya Tarım ve Orman Malatya İl Müdürü Tahir Macit," Sistem 1 Ekim'de Başlayıp 31 Aralık tarihinde sona erecek. Önümüzdeki yıllarda ise 1 Ekim de başlayıp 31 Aralık tarihinde sona erecek. Çiftçilerimizin Bakanlığımızın vereceği mazot gübre desteğinden yararlanmak için mutlaka 31 Aralık tarihine kadar e-devlet kapısından girişlerini yapmaları gerekiyor. Eğer üründe bir değişiklik var ise bunun güncellemesini de daha sonra şubat ayında güncelleme yapabilecekler. Ziraat odalarına gidip belge alıp ücret ödemelerine gerek kalmayacak " dedi.

Macit, "Çiftçilerimiz bulundukları İl veya İlçe Müdürlüklerine önce kayıt yaptırıyorlar ve daha sonra müracaat kayıt evraklarını almaları gerekiyor. Alınan evraklar doldurulup muhtar ve azalara imzalatıyorlar. Tekrar ilçeye gelip ilçede Ziraat Odası var ise oradan ilçede ziraat odası yoksa bağlı oldukları ilçenin ziraat odasından belli bir bedel karşılığında kayıt yaptırıp oradan çiftçilik belgesi alıyorlar. O belge ile birlikte bağlı bulundukları İlçe Tarım Müdürlüklerine gidip müracaatta bulunuyorlar. O müracaat esnasında bizim personelimiz bu kayıtları sisteme giriyor. Bu da mahallelerde bulunan çiftçilerimiz için 1-2 günlük bir uğraş oluyor. Çünkü önce evrak alıyorlar tekrar dönüp işlemleri tamamlamaları 2 gün sürüyor. Günü birlik gidip gelinen yerlerde ikamet eden çiftçilerimiz eğer bulundukları bölgede internet ortamı var ise gün evraklarını tamamlayabiliyorlar. Hem çiftçilerimizin zaman kaybını hem de müracaat esnasında İlçe Tarım Müdürlüğü personellerinin sisteme girmesi için ilçede çalışan teknik personelin birçoğu yoğun bir şekilde çalışıyordu. 23 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlatan Çiftçi Kayıt Belgesi uygulamasıyla bunların tamamı sonlanmış oldu" dedi.