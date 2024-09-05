Cici Babam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cici Babam filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Cici Babam filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Cici Babam konusu, özeti ve Cici Babam oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Cici Babam filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Cici Babam filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Cici Babam filmini izleyecek olanların merak ettiği Cici Babam konusu nedir, Cici Babam oyuncuları kimler ve Cici Babam özeti gibi konuları inceliyoruz.
CİCİ BABAM FİLMİ KONUSU NEDİR?
Annelerinin bir adamla evleneceğini duyan üç kardeş baştan buna karşı çıkarlar. Ancak zamanla cici babalarını kabullenirler.CİCİ BABAM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Onur Buldu Hacı
Mahir İpek Tanju
Derya Karadaş Ayşe
Onur Atilla Mahmut
Meltem Yılmazkaya Fatoş
Yasemin Çonka Meloş
Burak Topaloğlu Abdülkadir