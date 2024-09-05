Cici Babam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cici Babam filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Cici Babam filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Cici Babam filmini izleyecek olanların merak ettiği Cici Babam konusu nedir, Cici Babam oyuncuları kimler ve Cici Babam özeti gibi konuları inceliyoruz.

CİCİ BABAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Annelerinin bir adamla evleneceğini duyan üç kardeş baştan buna karşı çıkarlar. Ancak zamanla cici babalarını kabullenirler.

Onur Buldu Hacı

Mahir İpek Tanju

Derya Karadaş Ayşe

Onur Atilla Mahmut

Meltem Yılmazkaya Fatoş

Yasemin Çonka Meloş

Burak Topaloğlu Abdülkadir