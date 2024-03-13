Celil Çolak kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak kaç yaşında, nereli?
Celil Çolak kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak kaç yaşında, nereli? Cumhur İttifakı'nın Bursa-Nilüfer Belediye Başkan adayı olan Celil Çolak merak ediliyor. Çolak'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler gündeme geliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmış ve Cumhur İttifakı'nın Bursa adaylarını açıklamıştı. Peki, Celil Çolak kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak kaç yaşında, nereli?
CELİL ÇOLAK KİMDİR?
- Celil Çolak, 1965 yılında Trabzon'da doğdu.
- Karadeniz Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümünden mezun olan Çolak, 2014 yılında AK Parti Nilüfer İlçe Başkanlığı görevine seçildi.
- 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Bursa- Nilüfer Belediye Başkan adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.