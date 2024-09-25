Çarşamba hangi diziler var? 25 Eylül Çarşamba TV'de bu akşamki diziler
Çarşamba günü TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 25 Eylül 2024 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2024? Çarşamba günü dizileri! İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Çarşamba hangi diziler var? Çarşamba günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 25 Eylül 2024 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2024? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?
Çarşamba günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: dizi yok
ATV: Karadut (20.00)
Kanal D: Taş Kağıt Makas (20.00)
Show TV: Sandık Kokusu (20.00)
NOW TV: Leyla Hayat, Aşk, Adalet... (20.00)
Star TV: dizi yok
TRT 1 YAYIN AKIŞI 25 EYLÜL ÇARŞAMBA
14:30 Seksenler
15:50 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Maç Önü
22:00 UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları "Galatasaray-PAOK" (Canlı)
NOW TV YAYIN AKIŞI 25 EYLÜL ÇARŞAMBA
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
23.30 Hudutsuz Sevda
02.15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..