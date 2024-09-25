Çarşamba hangi diziler var? 25 Eylül Çarşamba TV'de bu akşamki diziler

Çarşamba hangi diziler var? Çarşamba günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 25 Eylül 2024 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2024? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Karadut (20.00)

Kanal D: Taş Kağıt Makas (20.00)

Show TV: Sandık Kokusu (20.00)

NOW TV: Leyla Hayat, Aşk, Adalet... (20.00)

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 25 EYLÜL ÇARŞAMBA

14:30 Seksenler

15:50 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Maç Önü

22:00 UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları "Galatasaray-PAOK" (Canlı)

NOW TV YAYIN AKIŞI 25 EYLÜL ÇARŞAMBA

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

23.30 Hudutsuz Sevda

02.15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..