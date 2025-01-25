Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Son dönemlerde sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Görüntülerde 2 askerin sosyal medyadan canlı yayın açarak bir kadınla sohbet ettiği görülüyor.

KOMUTAN İÇERİ GİRİNCE OLANLAR OLDU

Buraya kadar her şey normal... Ancak içeri komutanın girmesiyle birlikte askerler neye uğradığını şaşırıyor. Komutanları tarafından tartaklanan askerler, apar topar yayını kapatmak zorunda kaldı. Hangi ilimizde çekildiği bilinmeyen görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

GÖRÜNTÜLER İZLEYENLERİ İKİYE BÖLDÜ

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından, askerlikte disiplin ve kurallara uymanın önemi üzerine birçok yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar, görev sırasında sosyal medya kullanmanın askerlik disiplinine aykırı olduğunu ve bu durumun ciddi bir dikkatsizlik örneği oluşturduğunu savundu. Diğer yandan, bazı sosyal medya kullanıcıları, askerlerin boş vakitlerinde eğlenme ve iletişim kurma hakları olduğunu ifade ederek olayın fazla büyütülmemesi gerektiğini dile getirdi. Ancak uzmanlar, özellikle askerlik gibi güvenlik ve disiplinin ön planda olduğu alanlarda sosyal medya kullanımının dikkatli bir şekilde sınırlandırılması gerektiği konusunda hemfikir.