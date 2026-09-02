Bursagaz İşçileri Aksa Genel Merkezi Önünde Yeniden Eylem Yapacak

DİSK/Enerji-Sen üyesi Bursagaz (Aksa Doğalgaz) işçileri, 22 işçinin işe iadesini ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlatılmasını, şirketin verilen taahhütleri yerine getirmediğini belirterek yeniden Aksa Genel Merkezi önünde bir araya gelecek. Sendika, saat 12.30'da İstanbul Beykoz Kavacık'taki Aksa Doğalgaz Genel Merkezi önünde eylem yapılacağını açıkladı. Bursagaz'daki direniş 85'inci gününde sürüyor.

Şirket, eylem kararı sonrası çalışanlarına uyarı maili gönderdi. Kazancı Holding'e ait Aksa Doğalgaz'ın mailinde, gösterinin amacının yargıya taşınmış yetki dosyasının geri çekilmesi ve yargı sürecinin işletilmemesi olduğu, şirketin yargının kararına uyacağı belirtildi. Çalışanlardan öğle yemeği saatlerinde görev yaptıkları binalardaki restoranları kullanmaları, K binası bahçesindeki Cookshop konteynerinin kapalı olacağı ve dış toplantılar yerine çevrimiçi toplantıları tercih etmeleri istendi.

Sendikanın yazılı açıklamasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki tespitinin onaylanmasına rağmen şirket yönetiminin bu kararı tanımadığı ifade edildi. İşçilerin talepleri arasında hukuksuz şekilde işten çıkarıldığı belirtilen 22 işçinin işe iadesi, yetki tespitinin tanınarak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlatılması, taşeronlaştırma uygulamasına son verilmesi, insanca yaşamaya yetecek adil bir ücret politikasının uygulanması ve işyerinde iş barışının sağlanması yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi