Burak Küçük kimdir? Memleket Partisi Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı Burak Küçük kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Ankara Haymana Belediye Başkan adayı ise Burak Küçük oldu. Burak Küçük kimdir? Burak Küçük nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

BURAK KÜÇÜK KİMDİR?

Sigortacı olarak bilinen Burak Küçük, Memleket Partisi Ankara Haymana Belediye Başkan adayıdır.