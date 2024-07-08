İstanbul Eyüpsultan'daki trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan ve annesi Eylem Tok ile kaçtığı ABD'de yakalanan Timur Cihantimur'un estetik cerrahı babası Bülent Cihantimur yeniden TV programına başlıyor. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü cerrah, programını Fashion TV'de yayınlayacağını duyurdu. Bülent Cihantimur kimdir? Bülent Cihantimur kaç yaşında, nereli mesleği ne?

BÜLENT CİHANTİMUR KİMDİR?

Bülent Cihantimur 1970 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Dr. Bülent Cihantimur İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Plastik Cerrahi ihtisası yaparak Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı oldu. 1999 yılında kendi estetik merkezini kurdu.

Bülent Cihantimur yazar Eylem Tok ile evlendi. Çiftin bir erkek çocuğu oldu. Bu evlilik boşanma ile neticelendi.