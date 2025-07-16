Brawl Stars kapanacak mı?

Brawl Stars kapanacak mı?
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Brawl Stars kapanacak mı? Son dönemde sosyal medyada yayılan söylentiler, milyonlarca oyuncunun büyük ilgiyle oynadığı popüler mobil oyun Brawl Stars'ın kapanacağına dair endişelere yol açtı.

Türkiye'de bazı dijital platformlara yönelik erişim engelleri sonrasında, "Brawl Stars Türkiye'de yasaklandı mı?" sorusu gündeme geldi. Peki, Brawl Stars gerçekten kapanıyor mu? İşte 2025 yılı itibarıyla oyunun son durumu…

BRAWL STARS KAPANACAK MI?

2025 itibarıyla Supercell, Brawl Stars'a düzenli olarak güncellemeler ve yeni içerikler sunmaya devam ediyor. Oyunun resmi blog sayfası ve sosyal medya hesaplarında herhangi bir kapanma ya da durdurma kararı bulunmuyor.

Brawl Stars kapanacak mı?

BRAWL STARS TÜRKİYE'DE YASAKLANDI MI?

Türkiye özelinde de, Brawl Stars'a yönelik bir erişim engeli ya da yasaklama kararı alınmadı. Bu nedenle oyunun hem Türkiye'de hem de dünya genelinde aktif olarak oynanmaya devam ettiğini belirtmek gerekir.

Oyunun globalde milyonlarca aktif oyuncuya ulaşması ve App Store – Google Play gibi platformlarda hâlâ en çok indirilen oyunlar arasında yer alması, Brawl Stars'ın geleceği konusunda olumlu sinyaller veriyor. 2025 yılı itibarıyla Supercell, oyuna yeni karakterler, oyun modları ve etkinlikler eklemeye devam ediyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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