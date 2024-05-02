Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı Tüneli'nde heyelanlara karşı güçlendirilme çalışması başlatılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çalışmalarının 2'nci etabının temmuz ayında başlayacağını duyurdu. Peki, Bolu Dağı Tüneli ne zaman trafiğe kapatılacak? Bolu Dağı tüneli neden trafiğe kapatılacak? Detaylar haberimizde...

BOLU DAĞI TÜNELİ NE ZAMAN TRAFİĞE KAPATILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çalışmalarının 2'nci etabının temmuz ayında başlayacağını duyurdu. Tüneli kullanan milyonlarca sürücü ise 50 gün sürecek olan çalışmalar sırasında hangi güzergahları kullanacağını araştırmaya başladı.

BOLU DAĞI TÜNELİ NEDEN TRAFİĞE KAPATILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamayla, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul-Ankara istikametinde 2 Nisan 2022'de meydana gelen heyelanın ardından yaşanabilecek benzer durumların önlenmesi amacıyla tünel giriş yapısının betonarme temel üzerine çelik konstrüksiyon imalatıyla uzatılmasının projelendirildiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında, "Bu doğrultuda yapılan çalışma kapsamında Bolu Dağı Tüneli'nin her iki tüpünde portal uzatma çalışması yapılması planlandı. Projede bir tüpün 90 metre, diğer tüpün ise 67 metre uzatılması ile viyadüklerde 9 adet çelik genleşme derzi değişimi yer almaktadır" dedi.