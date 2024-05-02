Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak? Bolu Dağı Tüneli kaç km uzayacak?

Bolu Dağı Tüneli kaç km uzayacak? Bolu Dağı Tüneli uzayacak mı? soruları merak ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin heyelanlara karşı güçlendirilmesine yönelik çalışma başlatacaklarını açıkladı. Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak? Detaylar haberimizdedir…

BOLU DAĞI TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Tüneli'nin 67 metre uzatılacağını açıkladı. Uraloğlu, " Tünelimizin İstanbul istikametinde yer alan 23 km'lik kesimini Temmuz ayında trafiğe kapatıyoruz." sözleriyle çalışmaların 50 gün süreceğini ifade etti.

BOLU DAĞI TÜNELİ NEDEN UZATILDI?

Bakan Uraloğlu, çalışmaların 2'nci etabı kapsamında, Bolu Dağı geçişinin Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında kalan ve Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan 23 kilometrelik kesimin İstanbul istikametinin temmuz ayında trafiğe kapatılarak çalışmalara başlanacağını aktardı. D-100 üzerindeki heyelan çalışmalarına bağlı olarak tarihin değişkenlik gösterebileceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, söz konusu istikamette trafiğin Abant kavşağından D-100 devlet yoluna aktarılacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, sürücülerin otoyola Kaynaşlı kavşağından tekrar katılabileceklerini bildirerek, tünel portalının İstanbul yönü tünel çıkışının, çelik konstrüksiyon her biri 7 milimetre kalınlığında olan çift plakalı koruge çelik yapı olarak ve 300 ton çelik kullanılarak 67 metre uzatılacağının da bilgisini paylaştı.