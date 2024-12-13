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Bolu Dağı Tüneli kapandı mı? Bolu Dağı'nda kar yağışı var mı?

Bolu Dağı Tüneli kapandı mı? Bolu Dağı'nda kar yağışı var mı?
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Bolu Dağı Tüneli kar yağışı nedeniyle sürücülere zor anlar yaşatıyor. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sürücülere ise kış lastiği kullanmaları yönünde önemli uyarılarda bulunuyor. Peki, Bolu Dağı Tüneli kapandı mı?

Bolu Dağı Tüneli kapandı mı? İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Bolu Dağı'nda kar yağışı var mı? Detaylar haberimizdedir…

BOLU DAĞI TÜNELİ KAPANDI MI?

Kara yolunun Bolu bölümünde Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Bakacak mevkilerinde kar yağışı ve sisin etkisiyle görüş mesafesi azaldı.

Düzce kesiminde ise Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde karla karışık yağmur etkili oluyor. Otoyolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde de kar yağışı görülüyor.

Ulaşımın normal seyrinde ilerlediği bölgede, karayolları personeli kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Jandarma ve trafik ekipleri, sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Bolu Dağı Tüneli kapandı mı? Bolu Dağı'nda kar yağışı var mı?

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI VAR MI?

İstanbul-Ankara arasındaki ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis etkili olurken, görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, sürücülere kış lastiği kullanımı konusunda uyarılar yapılıyor.

Bolu Dağı Tüneli kapandı mı? Bolu Dağı'nda kar yağışı var mı?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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