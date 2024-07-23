Bolu Dağı Tüneli kapalı mı? Bolu Dağı Tüneli ne zaman kapanacak, kaç gün kapalı kalacak?

Sürücüler Bolu Dağı Tüneli'nin kapanacağı tarihi merak ediyor. Tünel, yapılacak çalışmalar sebebiyle trafiğe kapatılacak. Tünel tüpünün, her biri 7 milimetre kalınlığında çift plakalı koruge çelik yapıdan oluşan çelik konstrüksiyon ile 300 ton çelik kullanılarak 67 metre uzatılacağı belirtildi. Sürücüler tarafından Bolu Dağı Tüneli'nin ne zaman kapanacağını ve kaç gün trafiğe kapatılacağını merak ediyor. İşte, detaylar…

BOLU DAĞI TÜNELİ NE ZAMAN KAPANACAK, KAÇ GÜN KAPALI KALACAK?

Bolu Valiliği İl Koordinasyon Kurulu toplantısında bulunan Karayolları 4. Bölge Müdürü Savaş Bayındır, Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametindeki çalışmalarının Temmuz ayının sonunda başlayacağını duyurdu. Aynı zamanda Bayındır, İstanbul istikametinde Temmuz ayının sonunda trafiğe kapatılarak çalışmalara başlanacağını belirtti. TEM Otoyolu'nun yaklaşık 50 gün boyunca trafiğe kapalı kalacağını öngördüklerini vurgulayan Bayındır, trafiğin Abant kavşağından D-100 devlet yoluna yönlendirileceğini açıkladı.

Yeniçağa ile Bolu arasında TEM Otoyolu'nda yapılan yol yapım çalışmalarının ardından Bolu Dağı Tüneli için çalışmaların başlayacağını açıklayan Karayolları 4. Bölge Müdürü Savaş Bayındır sözlerine şöyle devam etti : "Bolu Dağı Tüneli çıkış kısımlarında yaşanan heyelan nedeniyle Ankara istikametindeki tünel tüpünü uzatmıştık. Şimdi İstanbul istikameti için çalışmalara başlayacağız. Bu ayın sonuna doğru oradaki çalışmalarımıza başlamayı planlıyoruz. Yaklaşık 50 gün süreyle kapalı kalmasını öngörüyoruz."