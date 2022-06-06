Bodrum'da yangın mı var? 6 Haziran 2022 Bodrum yangını söndü mü? - Haberler

Bodrum'un Bitez Mahallesi Balcılar mevkiindeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 1 helikopter ile havadan müdahale edilen yangını söndürme çalışması sürüyor.

BODRUM YANGINI SÖNDÜ MÜ?

Beylikkırlar mevkiinde saat 13:00 sularında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Dedeman Aquapark arkasındaki ağaçlık ve otluk alanda başlayan yangın kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Bodrum Orman İşletme Şefliği yangın söndürme ekipleri sevk edildi. 1 helikopter ile havadan müdahale edilen yangını söndürme çalışması sürüyor.

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