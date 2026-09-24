Haberler

BM'den paylaştığı tek kare olay oldu: Köklü değişim şart

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BM'den paylaştığı tek kare olay oldu: Köklü değişim şart
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukraynalı yetkili Sergiy Kyslytsya, BM'deki yıpranmış koltukların fotoğrafını paylaşarak örgütün mevcut durumuna gönderme yaptı. BM'nin "modası geçmiş, kendini kaybetmiş ve köklü bir değişime ihtiyaç duyan" bir yapıya dönüştüğünü savunan Kyslytsya, Rusya Güvenlik Konseyi'ndeki koltuğunu koruduğu sürece örgütün eski rolüne dönmesinin zor olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler'e yönelik dikkat çeken bir eleştiri Ukraynalı diplomat Sergiy Kyslytsya'dan geldi. Kyslytsya, BM'deki 1 No'lu Konferans Salonu'nda bulunan eski ve yıpranmış koltukların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

ESKİ KOLTUKLARI BM'NİN DURUMUNA BENZETTİ

Kyslytsya, paylaşımında koltukların görüntüsünü BM'nin mevcut durumuna ilişkin bir metafor olarak kullandı.

Ukraynalı yetkili, "Modası geçmiş, kendini kaybetmiş ve köklü bir değişime ihtiyacı var. Bazıları köklerine dönmesi gerektiğine inanıyor" ifadelerini kullandı.

Sergiy Kyslytsya

"ARTIK BARIŞIN DİREĞİ DEĞİL"

Kyslytsya, BM'nin temellerine ilişkin değerlendirmesinde Yalta Konferansı'na da atıfta bulunarak, örgütün temellerinin Stalin, Roosevelt ve Churchill döneminde atıldığını belirtti ve BM'nin artık "barışın direği" olmadığını savundu.

Kyslytsya ayrıca Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki koltuğunu koruduğu sürece, göreve gelecek yeni BM Genel Sekreteri'nin örgütün uluslararası rolünü yeniden tesis edebileceğine inanmadığını ifade etti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Fon soruşturmasında Tera patronu Emre Tezmen ve eski Genel Müdür Alper Öztürk'ün ifadeleri ortaya çıktı

Biri “Haberim yok”, diğeri “Hakim ortağın iradesi” dedi
Temizlik projesine katılan vekile vatandaştan tepki: 15 gündür sıra alamıyorum

Vatandaş sokakta gördüğü vekile böyle tepki gösterdi: 15 gündür...
Simge Sağın'ın kapısı her hafta çalıyor! 101 gülün kimden geldiğini o da bilmiyor

Simge Sağın'a 3 haftadır aynı sürpriz! Her seferinde tam 101 tane

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş'tan istifa sonrası ilk açıklama! Adaylık sorusuna bakın ne yanıt verdi

Mansur Yavaş'tan istifa sonrası ilk açıklama
Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e aşk dolu sözler: Krallığıma bir kraliçe verdiği için Allah'a şükrediyorum

Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e aşk dolu sözler: Krallığıma...
Survivor’da başlayan aşklarına Mira katıldı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu

Aşkları Survivor’da başlamıştı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu
Fon soruşturması derinleşiyor! Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmızı dahil 3 kişi daha tutuklandı

Fon soruşturması derinleşiyor! Nihat Kırmızı dahil 3 kişi tutuklandı
Zelenskiy: Türkiye'de zirve yapmaya hazırız

Zelenskiy'den kritik Türkiye mesajı: Üçlü zirveye hazırız
Pezeşkiyan’dan İsviçre liderine dikkat çeken hediye: ABD'nin sivil hedeflere saldırılarını belgeledi

Verdiği hediye çok ironik! Asıl mesaj sayfalarda gizli
Uzunköprü'de 15 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı

Avrupa'ya gitmek için yola çıktılar! Uzunköprü'de yakalandılar