Bilgiçler Yapı'nın AKTİM Çarşı ve AKTİM Ofis projelerinin ön satışı başladı

Bilgiçler Yapı'nın Bayrampaşa'da hayata geçirdiği AKTİM Çarşı ve AKTİM Ofis projelerinin tanıtım öncesi satışı başladı. Projede yer alan dükkanlar ve ofislerle İstanbul'a yeni bir soluk getiriliyor.

Bilgiçler Yapı'nın Bayrampaşa'da hayata geçirdiği AKTİM Çarşı ve AKTİM Ofis projelerinin tanıtım öncesi satışı başladı.

Bilgiçler Yapı açıklamasına göre, tanıtım öncesi ön satışta ünitelerin yüzde 18'i satılırken, projenin tanıtımın gelecek ay yapılması planlanıyor.

22 bin metrekarelik arazi üzerinde yükselecek olan proje, 332 bağımsız bölümden oluşuyor. Yeni nesil mimariyle tasarlanan proje, dükkanları ve ofisleriyle İstanbul'a yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

AKTİM Çarşı, cadde mağazalarıyla İstanbul ticaretine yeni bir anlayış getirmeye hazırlanırken, AKTİM ofis bloku da günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Lüksün ve konforun bir arada sunulduğu ofis bölümünde, concierge hizmetlerinden, geniş otopark kapasitesine kadar her ayrıntı titizlikle düşünüldü.

Bilgiçler Yapı'nın "ustalık eseri" projesi olarak adlandırılan AKTİM Çarşı ve AKTİM Ofis projeleri 24 ayda sahiplerine teslim edilecek.

" Bayrampaşa'ya yeni bir soluk getiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, bugüne kadar AKTİM1, AKTİM2 ve AKTİM3 projeleri ile 141 bin metrekarelik ticari gayrimenkul ürettiklerini belirterek ticari gayrimenkul üretiminde 3 projede ciddi tecrübe edindiklerini, ticari ihtiyaçlara çok hakim olduklarını ve bu çerçevede projeleri tasarladıklarını bildirdi.

Ticari gayrimenkul projelerinde lokasyon önemine de vurgu yapan Bilgiç, şunları kaydetti:

"İstanbul büyük bir metropol. Lojistik açıdan önemli bir noktadayız. Bayrampaşa bölgesi hem ticaretin hem de ulaşımın kilit bir bölgesi. Projelerimiz otoyollara ve bağlantı yollarına çok yakın konumda, bu avantaj ile iş yapma süreleri de kısalacak. AKTİM Çarşı ve AKTİM Ofis projelerimize yoğun ilgi hem lokasyon hem de çözüm odaklı mimarisinden kaynaklanıyor. Yeni nesil mimari avantajları da eklenince yatırımcıları memnun edecek bir yatırım süreci başlamış oluyor."

Bilgiç, projenin gerek mimari yapısı, gerek sosyal donatı alanları, gerekse 32 bin metrekarelik büyüklüğünde kapalı otoparkıyla bölgeye yepyeni bir soluk kazandıracağını belirterek, "İnşaat teknikleri, enerji verimliliği, güvenlik sistemleri ve işlevsellik bakımından çoktan miadını doldurmuş birçok ticaret merkezi mevcut. AKTİM Çarşı projemiz ise bu anlamda büyük bir ihtiyacı karşılayarak işletme sahiplerine derin bir nefes aldıracak." ifadelerini kullandı.