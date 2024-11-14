Beykoz Belediyesi'nin hangi partiye ait olduğu ve Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in kimdir, kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin ardından, Beykoz Belediyesi'ne de usulsüz harcama yapıldığı iddiaları üzerine inceleme başlatıldı. Beykoz Belediyesi hangi parti? Alaattin Köseler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

BEYKOZ BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

2024 Yerel Seçimlerinde CHP'nin adayı Alaattin Köseler %45,87 oy oranı ile Beykoz Belediye Başkanı seçildi.

Alaattin Köseler

ALAATTİN KÖSELER KİMDİR?

Alaattin Köseler, 1960 yılında Paşabahçe'de doğmuş, üç kuşak Beykozlu bir aileden gelmektedir. Beykoz'da eğitim hayatını tamamlayan Köseler, 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olmuştur. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nde yüksek lisansa başlamış ve TMMOB üyesi olmuştur.

Sporla iç içe bir yaşam süren Köseler, Beykoz Spor Kulübü'nde 12 yıl basketbol oynamış ve kulüp başkanlığı yapmıştır. Mimarlık kariyerine çeşitli inşaat firmalarında şantiye şefliği ve proje müdürlüğü yaparak başlamış, ardından kendi ofisini kurarak önemli projelere imza atmıştır. 1999 yılında, Beykoz Belediye Başkanı seçilen Köseler, 2004 yılına kadar görevine devam etmiştir. Görev süresinde Beykoz'a birçok hizmet kazandırmış, en büyük projelerinden biri olan modern hayvan barınağını faaliyete geçirmiştir. Ayrıca, ilçenin imar sorununu çözmek için bilgisayarla sayısallaştırma çalışmaları yapmıştır.

Köseler'in döneminde Beykoz'un işsizlik sorunu çözülmeye yönelik bir proje geliştirilmiş ve 1500 kişiye iş imkânı sağlanmıştır. Ayrıca, depreme yönelik başlattığı çalışmalar, Bakırköy Belediyesi tarafından kullanılarak ödüllü projelere dönüştürülmüştür.

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