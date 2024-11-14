Üye Girişi
Haberler

Beykoz Belediyesi hangi parti? Alaattin Köseler kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Beykoz Belediyesi hangi parti? Alaattin Köseler kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz Belediyesi hangi parti ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin ardından, Beykoz Belediyesi'ne de 20 milyon TL bedelle üç konser düzenlenmesi ve Beykoz 1908 AŞ için usulsüz harcama yapıldığı iddiaları nedeniyle inceleme başlatıldı. Peki, Beykoz Belediyesi hangi parti? Alaattin Köseler kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Beykoz Belediyesi'nin hangi partiye ait olduğu ve Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in kimdir, kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin ardından, Beykoz Belediyesi'ne de usulsüz harcama yapıldığı iddiaları üzerine inceleme başlatıldı. Beykoz Belediyesi hangi parti? Alaattin Köseler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

BEYKOZ BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

2024 Yerel Seçimlerinde CHP'nin adayı Alaattin Köseler %45,87 oy oranı ile Beykoz Belediye Başkanı seçildi.

Beykoz Belediyesi hangi parti? Alaattin Köseler kimdir, kaç yaşında ve nereli?Alaattin Köseler

ALAATTİN KÖSELER KİMDİR?

Alaattin Köseler, 1960 yılında Paşabahçe'de doğmuş, üç kuşak Beykozlu bir aileden gelmektedir. Beykoz'da eğitim hayatını tamamlayan Köseler, 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olmuştur. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nde yüksek lisansa başlamış ve TMMOB üyesi olmuştur.

Sporla iç içe bir yaşam süren Köseler, Beykoz Spor Kulübü'nde 12 yıl basketbol oynamış ve kulüp başkanlığı yapmıştır. Mimarlık kariyerine çeşitli inşaat firmalarında şantiye şefliği ve proje müdürlüğü yaparak başlamış, ardından kendi ofisini kurarak önemli projelere imza atmıştır. 1999 yılında, Beykoz Belediye Başkanı seçilen Köseler, 2004 yılına kadar görevine devam etmiştir. Görev süresinde Beykoz'a birçok hizmet kazandırmış, en büyük projelerinden biri olan modern hayvan barınağını faaliyete geçirmiştir. Ayrıca, ilçenin imar sorununu çözmek için bilgisayarla sayısallaştırma çalışmaları yapmıştır.

Köseler'in döneminde Beykoz'un işsizlik sorunu çözülmeye yönelik bir proje geliştirilmiş ve 1500 kişiye iş imkânı sağlanmıştır. Ayrıca, depreme yönelik başlattığı çalışmalar, Bakırköy Belediyesi tarafından kullanılarak ödüllü projelere dönüştürülmüştür.

BEYKOZ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler

 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

İşte üniversiteli Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni

 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir

Bakanlık, Türk askeriyle ilgili pedofili iddiasını doğruladı
'O gün Kobani'ye peşmerge yerine Türk askeri gönderilmeliydi'

"O gün Kobani'ye peşmerge yerine Türk askeri gönderilmeliydi"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef eleme adayları kim? 14 Kasım Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 14 Kasım Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 14 Kasım Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Sözleşmeli öğretmen tercih ekranı açıldı mı? Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nereden yapılır? (e-Devlet) 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURULARI | Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman? 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI | Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri başladı mı? Sözleşmeli öğretmen tercih ekranı! Siyah Kalp CANLI izle izle! 14 Kasım Perşembe Siyah Kalp 9. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Asgari ücret ne kadar olacak? Enflasyona göre asgari ücret ne kadar olur? SGK Uzmanı açıkladı! MEMUR ZAM TAHMİNLERİ 2025 Ocak memur zammı ne olur? 4 aylık enflasyon farkı ile memur zammı kaç olacak? İnci Taneleri CANLI izle! 14 Kasım İnci Taneleri 22. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! HIV nedir, AIDS nedir? HIV virüsü nasıl bulaşır, belirtileri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.