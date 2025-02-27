Beykoz Belediye Başkanı kim? Beykoz Belediye Başkanı hangi partiden?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı verildi. Bu nedenle, Beykoz Belediye Başkanı kim? sorusunun cevabı merak ediliyor. Vatandaşlar, Beykoz Belediye Başkanı'nın hangi partiden olduğunu araştırıyor. Peki, Beykoz Belediye Başkanı kim? Beykoz Belediye Başkanı hangi partiden?

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI KİM?

27 Şubat 2025 tarihinde "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Köseler'in evine çok sayıda polisle yapılan bir baskınla gözaltına alındığını açıkladı.

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesidir. Köseler, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak %45,87 oy oranıyla seçimi kazanmıştır.