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Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Beş Milyoncuk Borç Verir Misin konusu, özeti ve Beş Milyoncuk Borç Verir Misin oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filmini izleyecek olanların merak ettiği Beş Milyoncuk Borç Verir Misin konusu nedir, Beş Milyoncuk Borç Verir Misin oyuncuları kimler ve Beş Milyoncuk Borç Verir Misin özeti gibi konuları inceliyoruz.

BEŞ MİLYONCUK BORÇ VERİR MİSİN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zeki ile Metin iki arkadaştır. Bir gün şans oyunu oynarlar ve büyük ikramiyeyi kazanırlar ama bilet arkadaşları Nuri'nin ceketinde kalmıştır. Nuri ceketi eskiciye satmıştır. İkinin bu ceketi aradıkları bir macera başlamıştır.

BEŞ MİLYONCUK BORÇ VERİR MİSİN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Zeki Alasya - Zeki

Metin Akpınar - Metin

Perihan Savaş - Perihan

Fatma Belgen - Ayşe

Münir Özkul - Münir

Süleyman Turan - Tekel Nuri

Kenan Pars - Kenan Bey

Selçuk Özer - Teoman

Hulusi Kentmen - Hakim

Hikmet Taşdemir

Osman Alyanak - Halit Baba

Mürüvet Sim

Muharrem Gürses

Feridun Çölgeçen

Celal Yonat - Eskici Veysel

İhsan Gedik - Çilli Burhan

Osman Demir
Osman Demir
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