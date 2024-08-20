Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filmi ne zaman, nerede çekildi?
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BEŞ MİLYONCUK BORÇ VERİR MİSİN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Zeki ile Metin iki arkadaştır. Bir gün şans oyunu oynarlar ve büyük ikramiyeyi kazanırlar ama bilet arkadaşları Nuri'nin ceketinde kalmıştır. Nuri ceketi eskiciye satmıştır. İkinin bu ceketi aradıkları bir macera başlamıştır.
BEŞ MİLYONCUK BORÇ VERİR MİSİN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Zeki Alasya - Zeki
Metin Akpınar - Metin
Perihan Savaş - Perihan
Fatma Belgen - Ayşe
Münir Özkul - Münir
Süleyman Turan - Tekel Nuri
Kenan Pars - Kenan Bey
Selçuk Özer - Teoman
Hulusi Kentmen - Hakim
Hikmet Taşdemir
Osman Alyanak - Halit Baba
Mürüvet Sim
Muharrem Gürses
Feridun Çölgeçen
Celal Yonat - Eskici Veysel
İhsan Gedik - Çilli Burhan