Bengü neden boşandı? 2018'de dünyaevine giren şarkıcı Bengü ve iş insanı Selim Selimoğlu çiftinden üzen haber geldi. İki çocukları bulunan çift, 6 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldıklarını açıkladı. Peki, Bengü neden boşandı, niye boşanıyor? Detaylar!

BENGÜ NEDEN BOŞANIYOR?

Ünlü şarkıcı Bengü ve iş insanı Selim Selimoğlu, 6 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu. İki çocuk sahibi olan çift, boşanma haberlerinin ardından birbirlerini sosyal medya hesaplarından çıkardı.

Altı yıllık evliliklerinin ardından Bengü ve Selim Selimoğlu'ndan ayrılık kararı alan çift bugün anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. Boşanma süreci her iki taraf için de sorunsuz ilerlediği öğrenilirken ikilinin birbirini takipten çıkması da dikkatlerden kaçmadı.

Boşanma haberlerinin hemen ardından Bengü ve Selim Selimoğlu'nun sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkması dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl Bengü'nün eşinin kumar borcu yüzünden maddi sıkıntılar yaşadığına dair iddialar ortaya atılmıştı.