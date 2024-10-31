Üye Girişi
Haberler

Bengü neden boşandı?

Bengü neden boşandı?
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2018'de dünyaevine giren şarkıcı Bengü ve iş insanı Selim Selimoğlu çiftinden üzen haber geldi. İki çocukları bulunan çift, 6 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldıklarını açıkladı. Peki, Bengü neden boşandı, niye boşanıyor?

Bengü neden boşandı? 2018'de dünyaevine giren şarkıcı Bengü ve iş insanı Selim Selimoğlu çiftinden üzen haber geldi. İki çocukları bulunan çift, 6 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldıklarını açıkladı. Peki, Bengü neden boşandı, niye boşanıyor? Detaylar!

BENGÜ NEDEN BOŞANIYOR?

Ünlü şarkıcı Bengü ve iş insanı Selim Selimoğlu, 6 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu. İki çocuk sahibi olan çift, boşanma haberlerinin ardından birbirlerini sosyal medya hesaplarından çıkardı.

Bengü neden boşandı?

Altı yıllık evliliklerinin ardından Bengü ve Selim Selimoğlu'ndan ayrılık kararı alan çift bugün anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. Boşanma süreci her iki taraf için de sorunsuz ilerlediği öğrenilirken ikilinin birbirini takipten çıkması da dikkatlerden kaçmadı.

Boşanma haberlerinin hemen ardından Bengü ve Selim Selimoğlu'nun sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkması dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl Bengü'nün eşinin kumar borcu yüzünden maddi sıkıntılar yaşadığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil

Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki

 Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

 İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu

İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masada
İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var

Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
0000 Kilometre filmi izle! (FULL HD) 0000 Kilometre full HD tek parça izle! 0000 Kilometre nereden izlenir, hangi platformda? Cübbeli - Alaattin Çakıcı el öpme olayı nedir? STEAM ÇÖKTÜ MÜ 31 Ekim? Steam'e neden girilmiyor? Steam'de sorun mu var? Semih Şentürk'e kim, neden saldırdı? Saldırı anı VİDEOSU var mı? Davinson Sanchez Real Madrid'e mi gidiyor? Hac maliyeti ne kadar, kaç dolar kaç TL Diyanet?) Hac yedek kuraları ne zaman çekilecek? Vic Atletico Madrid CANLI izle! (A SPOR) Vic Atletico Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Murat Göğebakan'ın ilk eşi Senem Taş kimdir? Murat Göğebakan ilk eşini aldattı mı? Skype çöktü mü? Skype erişim sorunu var mı? 31 Ekim Skype problem mi var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.