Bedri Ağaç kimdir? CHP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Bedri Ağaç kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Gümüşhane Belediye Başkan adayı ise Bedri Ağaç oldu. Bedri Ağaç kimdir? Bedri Ağaç nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

BEDRİ AĞAÇ KİMDİR?

1966'da Gümüşhane'de dünyaya gelen Bedri Ağaç,ilk ve orta öğrenimini Gümüşhane'de tamamladı. Sonra sırasıyla Kuleli Askeri Lisesi, Kara Harp Okulu ve Kara Kuvvetleri Ulaştırma Okulunu bitirdi. 20 Yıl Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptı. Yaklaşık üç yıl; Amerika, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Belçika, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Kosova ve Ukrayna olmak üzere; çeşitli yurt dışı görevlerinde bulundu.Ayrıca; MSB Ulaştırma Servis Birlik Komutanı, Ulaştırma Okulu ve Lojistik Yönetim Okulu'nda Öğretim Görevlisi, Kolordu Lojistik Destek Komutanı, Kolordu Karargâhı ve NATO Karargâhında Ulaştırma Plan subayı olarak görev yaptı. ABD Virginia TEC Üniversitesine bağlı ALMAC'da (Ordu Lojistik Yönetim Koleji); "Ulaştırma ve Lojistik Yönetim" alanında "Yüksek Lisans Eğitimini" onur derecesi ile tamamladı. TSK'de görevde iken; "Ulaştırma Yönetimi ve Trafik Yönetimi" adlı kitapları yayınlanmıştır. Gölcük ve Düzce Depremlerinde; 6 Ay boyunca "Yardım-Lojistik Destek ve Ulaştırma Koordinatörü" olarak görev yaptı. Şerefle ve onurla hizmet ettiği Türk Silahlı Kuvvetlerinden, hizmet süresini tamamlamayı müteakip Yarbay rütbesi ile kendi isteğiyle emekli oldu. 2009 ve 2019 yıllarında Gümüşhane CHP Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere girdi. 2015 ve 2017'de CHP Gümüşhane İl Başkanı olarak seçilen Bedri Ağaç dört yıldır bu görevi sürdürmekte. Bedri Ağaç evli ve bir çocuk babasıdır.