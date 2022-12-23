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Barbaros Hayreddin Mia kimdir? Barbaros Hayreddin Mia gerçek adı ne? Barbaros Hayreddin dizisi "Mia" karakteri kim oynuyor?

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Barbaros Hayreddin Mia kimdir? Barbaros Hayreddin Mia gerçek adı ne? Barbaros Hayreddin dizisi 'Mia' karakteri kim oynuyor?

TV'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Barbaros Hayreddin dizisi oyuncularından Mia karakteri merak ediliyor. Barbaros Hayreddin Miya kim araştırmasının yanı sıra Mia kaç yaşında, Barbaros Hayreddin Miya gerçek adı ne? Barbaros Hayreddin dizisi "Mia" karakteri kim oynuyor? Barbaros Hayreddin Mia hangi dizilerde oynadı? Barbaros Hayreddin Mia evli mi araştırmaları yapılıyor.

Barbaros Hayreddin Mia (Miya) kim? TV'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Barbaros Hayreddin dizisi oyuncularından Mia karakteri merak ediliyor. Barbaros Hayreddin Miya kim araştırmasının yanı sıra Mia kaç yaşında, Barbaros Hayreddin Miya gerçek adı ne? Barbaros Hayreddin dizisi "Mia" karakteri kim oynuyor? Barbaros Hayreddin Mia hangi dizilerde oynadı? Barbaros Hayreddin Mia evli mi araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...

Barbaros Hayreddin Salih Reis gerçek adı Melisa Döngel'dir.

Melisa Döngel 18 Eylül 1999, İstanbul doğumlu Türk oyuncudur.

Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde tamamladı.[kaynak belirtilmeli] İlk güçlü oyunculuk deneyimini, 2016'da Hangimiz Sevmedik adlı dizide Sevtap karakterini canlandırdı. Yine aynı yıl rol aldığı Arka Sokaklar dizide Nil karakterini oynadı. 2017-2019 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Bizim Hikaye adlı dizide Deniz Çelik Elibol karakterini canlandırdı. 2020-2021 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Sen Çal Kapımı adlı dizide Ceren Başar karakterine hayat vermiştir. 2021 yılında Sadakatsiz dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Aynı yıl Sen Çal Kapımı dizisine veda etmiş FOX'un diğer dizisi Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna dahil olup, 2022'ye kadar Çağla Yılmaz karakterini canlandırmıştır.

Televizyon
Yıl Yapım Rol Notlar Kanal
2016 Arka Sokaklar Nil Yardımcı oyuncu Kanal D
Hangimiz Sevmedik Sevtap TRT 1
2017-2018 Elif Süreyya Kanal 7
2018-2019 Bizim Hikaye Deniz Çelik Elibol FOX
2019 Aşk Ağlatır Cemre Balaban Show TV
2020-2021 Sen Çal Kapımı Ceren Başar FOX
2021 Sadakatsiz Genç Hicran Konuk oyuncu Kanal D
2021-2022 Aşk Mantık İntikam Çağla Yılmaz Başrol oyuncusu FOX
2022 Kusursuz Kiracı Leyla Yardımcı oyuncu
2022- Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı Mia de Luna Başrol oyuncusu TRT 1
İnternet
Yıl Yapım Rol Notlar Platform
2022- Dünyayla Benim Aramda Ceren Yardımcı oyuncu Disney+
Sinema
Yıl Yapım Rol Notlar
2023 Prestij Meselesi Başrol oyuncusu
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