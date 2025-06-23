Aynı adı taşıyan hangi iki padişah dede-torun değildir?
"Aynı adı taşıyan hangi iki padişah dede-torun değildir?" sorusu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında stüdyodaki yarışmacıyı zorladı ve izleyiciler arasında merak uyandırdı. Bu soru, Osmanlı hanedanının isim tekrarlarıyla ilgili bilgileri öne çıkardı.
ATV'de yayınlanan yarışmada, "Aynı adı taşıyan hangi iki padişah dede-torun değildir?" ifadesiyle yarışmacının karşısına dört seçenek çıktı. Akıllara bu isimler arasında soy bağlantılarına dair sorular geldi; "dede-torun olmayan hangisi?" üzerine araştırmalar başladı. Peki, Aynı adı taşıyan hangi iki padişah dede-torun değildir? İşte cevabı...
AYNI ADI TAŞIYAN HANGİ İKİ PADİŞAH DEDE-TORUN DEĞİLDİR?
A) I. Selim ve II. Selim
B) I. Mehmed ve II. Mehmed
C) I. Mahmud ve II. Mahmud
D) I. Ahmed ve II. Ahmed
Doğru Cevap: C şıkkıdır.