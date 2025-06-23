ATV'de yayınlanan yarışmada, "Aynı adı taşıyan hangi iki padişah dede-torun değildir?" ifadesiyle yarışmacının karşısına dört seçenek çıktı. Akıllara bu isimler arasında soy bağlantılarına dair sorular geldi; "dede-torun olmayan hangisi?" üzerine araştırmalar başladı. Peki, Aynı adı taşıyan hangi iki padişah dede-torun değildir? İşte cevabı...

AYNI ADI TAŞIYAN HANGİ İKİ PADİŞAH DEDE-TORUN DEĞİLDİR?

A) I. Selim ve II. Selim

B) I. Mehmed ve II. Mehmed

C) I. Mahmud ve II. Mahmud

D) I. Ahmed ve II. Ahmed

Doğru Cevap: C şıkkıdır.