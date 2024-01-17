Ayasofya ücretli mi? Ayasofya Camii turistlere ücretli mi oluyor? Ayasofya Camii ücreti ne kadar, kaç TL?

Ayasofya ücretli mi? Sorusu bir süredir konu hakkında merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Ayasofya Camii'nde yeni dönem bugün başlıyor. Camiye ibadete gelenler ile kültürel amaçlı ziyaret eden yabancıların girişleri bugün ayrılıyor. Peki, Ayasofya ücretli mi? Ayasofya Camii turistlere ücretli mi oluyor? Ayasofya Camii ücreti ne kadar, kaç TL?

AYASOFYA ÜCRETLİ Mİ?

Ayasofya'da QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen sistemle ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden 23 dilde bilgi alabilecek. Tarihi camiye turistik amaçla gelen yabancılardan alınacak giriş ücreti 25 euro olacak.

AYASOFYA NEDEN ÜCRETLİ OLDU?

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un Ayasofya'da başlattığı restorasyon ve koruma çalışmaları kapsamında ziyaretçilere yönelik camide yeni düzenlemeye geçiliyor. Bu kapsamda, galeri katını ziyaret edecekler için bugün hizmete alınacak gişe, III. Ahmet Çeşmesi karşısına konumlandırıldı.