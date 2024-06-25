Avanak Abdi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Avanak Abdi filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Avanak Abdi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Avanak Abdi filmini izleyecek olanların merak ettiği Avanak Abdi konusu nedir, Avanak Abdi oyuncuları kimler ve Avanak Abdi özeti gibi konuları inceliyoruz.

AVANAK ABDİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Abdi, geçimini duvar afişçiliği yaparak sağlayan genç bir adamdır. Oyuncuların, şarkıcıların afişlerini duvara asan Abdi, gönlünü afişlerini yapıştırdığı ünlü bir şarkıcı olan Nevin Şenses e kaptırır. Platonik aşkı ile tanışmanın yolunu arayan Abdi, sonunda hayallerine kavuşur. Nevin Şenses, temiz kalpli bir adam olan Abdi nin saf duygularından etkilenir. Belalı bir kabadayının da Nevin Şenses e aşık olması ise işlerin karışmasına neden olur. Abdi nin sevdiği kadından hoşlandığını öğrenen kabadayı, Abdi nin peşine düşmeye karar verir.

Kemal Sunal

• Ayşen Gruda

• Ünal Gürel

• Ali Şen

• Macit Flordun

• Necdet Yakın

• Atilla Ergün

• Yadigar Ejder

Avanak Abdi FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

YAPIM YILI: 1979

TÜR : KOMEDİ

OYUNCULAR : KEMAL SUNAL, AHU TUĞBA, ERCAN YAZGAN

Avanak Abdi filminin çekimleri, İstanbul'un farklı noktalarında; çoğunlukla Cankurtaran Fatih'te gerçekleşti.