Atatürk II filmi ne zaman vizyona girecek, tarihi belli oldu mu?

Atatürk filmi 2. kısmı ne zaman vizyona girecek ve Atatürk filmi 2. kısım hangi dönemi konu alacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. Milli Mücadele sürecinde 1915-1919 arası yaşananları konu alan "Atatürk II" filmi, vizyon tarihi gündeme geliyor.

ATATÜRK II FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Atatürk II filmi 5 Ocak 2024 tarihinde vizyona girecek. Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin rol aldığı filmin, gerçekleştirilen gösterimi sonrası basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan filmin yapımcılarından Hakan Karamahmutoğlu, filmin hazırlığının bir buçuk yıl, çekimlerinin ise yaklaşık 4 ay sürdüğünü belirterek, "Gece gündüz düşündüğümüz, çalıştığımız bir sürecin sonunda muhteşem 2 filmle sizin karşınıza çıktık. İlk filmimiz ile başladığımız bu heyecan dolu süreç, 2. filmimiz ile devam ediyor. Kitaplara, filmlere sığmayan Milli Mücadelemizi anlatmak kolay değildi. Ancak başardık, en çok da bunun karşılığını seyircimizin ilgisiyle aldığımız için mutlu ve gururluyuz." dedi.