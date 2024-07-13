Aşure günü ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2024 Muharrem ayında oruç tutulur mu?

Muharrem ayının başlamasıyla birlikte, aşure tarifi ve Muharrem ayında oruç tutulur mu merak ediliyor. Muharrem ayının başlamasıyla birlikte Aşure Günü'ne dair detaylar da merak konusu oldu. Aşure Günü, Muharrem ayının 10. gününe denk gelmektedir. Aşure günü ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2024 Muharrem ayında oruç tutulur mu? Detaylar haberimizdedir...

2024 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu sene Muharrem ayı ne zaman başlayacak insanlar tarafından merak ediliyor. Diyanet takvimine göre, Muharrem ayı 7 Temmuz 2024'te başladı.

Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayı. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla "haram"dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır. Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan "muharrem" ayında birbirlerine savaş açmak gibi "yasaklanan" fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

2024 aşure günü ne zaman olacağı insanlar tarafından merak ediliyor. Bu sene aşure günü ne zaman ve hangi tarihe denk geldiği insanlar tarafından araştırılıyor. Aşure günü bu yıl 16 Temmuz 2024 tarihine denk geliyor.