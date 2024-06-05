Aslı Hünel kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Aslı Hünel kaç yaşında, nereli? Aslı Hünel biyografisi!

Aslı Hünel, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan şarkıcı Aslı Hünel kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında, nereli? Aslı Hünel biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında, nereli? Aslı Hünel biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir.

12 Nisan 2018'de iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi. Hünel, 26 Ekim 2020'de Covid-19 nedeniyle babası Mehmet Fevzi Hünel'i kaybetti.

Stüdyo albümleri



Güneş Doğmuyor (1994)

Duygular (1997)

Kendine İyi Bak (2003)

Dönemem (2006)

Aynalar (2012)

Bambaşka (2019)

Derleme albümleri

Rengarenk (2016)

EP'leri

Aşk'la Yaşayalım (2013)

Single'ları

"Ayarsızım" (2021)

"Sade ve Sakin" (2021)

"Aynalı Körük" (2022)

"Sen Unuttun" (2022)

Filmografisi