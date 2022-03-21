ASAT Antalya su kesintisi: 21 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 21 Mart Pazartesi günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 21 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

21 MART ANTALYA SU KESİNTİSİ

Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER

Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKLAR MAH. KÖLE HASAN MEVKİ ÇÖP TESİSİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:31 16-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKLAR MAH. KÖLE HASAN MEVKİ ÇÖP TESİSİ

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:35 16-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.

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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : KUZCA KÜRCE 500 LÜK ÇELİK BORU

Kesinti Başlangıç Tarihi :01:52 21-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : İNCİRCİK MH.BELEN MH.YAZIR MH.ERENTEPE MH.YEŞİLKÖY MH.ADRASAN MH.

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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : YURTPINAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:44 21-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : MURTUNA YURTPINAR MAH.

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Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : MAHALLE GENELİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:51 21-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : GÖYNÜK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:51 21-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KESTEL

Kesintinin Yeri : KESTEL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:06 21-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KARGICAK

Kesintinin Yeri : KARGICAK MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:44 21-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA

Kesintinin Yeri : YENİ MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:04 21-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : FEVZI CAKMAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:12 21-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : PINARLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:25 21-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA

Kesintinin Yeri : GAZİ MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:43 21-03-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : IBRADI

Kesintinin Yeri : Cumhuriyet Cad.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:58 21-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : Cumhuriyet Cad.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER

Kesintinin Yeri : TÜRKLER MAHALLESİ AKDENİZ BULVARI

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:48 21-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : YENIGOL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:02 21-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-ILICA

Kesintinin Yeri : ILICA MAH.MEZARLIK YANI

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:27 21-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-YESILYAYLA

Kesintinin Yeri : YEŞİLYAYLA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:29 21-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ELMALI-KÖY

Kesintinin Yeri : ZÜMRÜTOVA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:30 21-03-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : TARIM MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:32 21-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : OBA

Kesintinin Yeri : OBA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:59 21-03-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : OBA MAH KARAKOCALI MEVKİİ

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