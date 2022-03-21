ASAT Antalya su kesintisi: 21 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 21 Mart Pazartesi günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 21 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 21 Mart Pazartesi günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 21 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
21 MART ANTALYA SU KESİNTİSİ
Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER
Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKLAR MAH. KÖLE HASAN MEVKİ ÇÖP TESİSİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:31 16-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKLAR MAH. KÖLE HASAN MEVKİ ÇÖP TESİSİ
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:35 16-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.
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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : KUZCA KÜRCE 500 LÜK ÇELİK BORU
Kesinti Başlangıç Tarihi :01:52 21-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : İNCİRCİK MH.BELEN MH.YAZIR MH.ERENTEPE MH.YEŞİLKÖY MH.ADRASAN MH.
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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : YURTPINAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:44 21-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : MURTUNA YURTPINAR MAH.
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Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : MAHALLE GENELİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:51 21-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : GÖYNÜK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:51 21-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KESTEL
Kesintinin Yeri : KESTEL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:06 21-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KARGICAK
Kesintinin Yeri : KARGICAK MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:44 21-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA
Kesintinin Yeri : YENİ MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:04 21-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : FEVZI CAKMAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:12 21-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : PINARLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:25 21-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA
Kesintinin Yeri : GAZİ MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:43 21-03-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : IBRADI
Kesintinin Yeri : Cumhuriyet Cad.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:58 21-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : Cumhuriyet Cad.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER
Kesintinin Yeri : TÜRKLER MAHALLESİ AKDENİZ BULVARI
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:48 21-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : YENIGOL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:02 21-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-ILICA
Kesintinin Yeri : ILICA MAH.MEZARLIK YANI
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:27 21-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-YESILYAYLA
Kesintinin Yeri : YEŞİLYAYLA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:29 21-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ELMALI-KÖY
Kesintinin Yeri : ZÜMRÜTOVA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:30 21-03-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : TARIM MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:32 21-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : OBA
Kesintinin Yeri : OBA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:59 21-03-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : OBA MAH KARAKOCALI MEVKİİ